Roma, macellaio accoltellato dopo lite con un collega in azienda: è in pericolo di vita. Arrestato 36enne

Una lite fra due dipendenti è sfociata in un accoltellamento stamattina intorno alle 6 in un'azienda che opera nel settore delle carni in via Palmiro Togliatti a Roma. A quanto ricostruito dalla polizia, che indaga sulla vicenda, un macellaio italiano di 36 anni ha colpito con un coltello un collega di 41 anni al torace, gamba e braccio. Il ferito è stato trasportato in codice rosso in ospedale dov'è stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Arrestato il 36enne. La lite tra i due dipendenti della macelleria sarebbe scoppiata questa mattina alle 6 per futili motivi. L'aggressore è stato arrestato dagli agenti delle Volanti e dei commissariati Casilino e San Lorenzo per tentato omicidio mente la vittima, 41enne etiope, è in gravissime condizioni.