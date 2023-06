Militari precipitano con l'auto in un dirupo in Liguria: tre morti e un ferito gravissimo

Dramma in Liguria. Tre militari, dell'Istituto Geografico Militare, sono morti dopo essere precipitati in un dirupo, mentre viaggiavano su un fuoristrada Defender dell'Esercito Italiano.

Militari nel dirupo, cosa è successo

Quattro persone a bordo di un fuoristrada dell’Esercito Italiano, un Defender, sono finite in un dirupo mentre stava salendo sul monte Grammondo, al confine tra Italia e Francia. L’auto è precipitata per una trentina di metri.

I feriti (poi purtroppo deceduti) erano sono stati trasferiti rispettivamente con l’elicottero Grifo del 118 al campo base di Bevera, e poi trasportato al Punto di primo intervento dell’ospedale Saint Charles di Bordighera e di qui al Santa Corona di Pietra Ligure. L’altro ferito è stato portato direttamente all’ospedale di Pietra Ligure con l’elicottero Grifo. La zona è molto impervia, il recupero è in corso da parte del Soccorso alpino, intervenuto assieme alle ambulanze della Croce verde intemelia.

LA DINAMICA

ll mezzo, a quanto si apprende durante alcuni rilevamenti sul territorio, sarebbe uscito di strada per motivi ancora in fase di accertamento compiendo un volo di circa trenta metri in un dirupo dove la vegetazione molto fitta ha creato difficoltà ai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco col soccorso alpino, la polizia e i carabinieri. Sul luogo dell'incidente stanno operando due elicotteri Grifo e Drago e decine di uomini.