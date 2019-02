«Mihaela non si è buttata, è scivolata. Eravamo tutti e tre appesi alla finestra»

Mihaela Cheli non si è buttata ma sarebbe scivolata e la sua morte sarebbe solo un tragico incidente. A dirlo al Secolo XIX è stato un amico della ragazza di 21 anni di Chiavari, nel genovese, morta nella notte tra venerdì e sabato: la giovane è precipitata dal terzo piano durante un incendio scoppiato in una palazzina ad Antey-Saint-Andrè (Aosta).

L'amico di Mihaela,, è uno dei due ragazzi che si trovavano in sua compagnia al momento dell'incendio: per Leonardo Mihaela «è scivolata» e non si è lanciata da 10 metri d'altezza per sfuggire alle fiamme. «Nessuno di noi si è buttato volontariamente dalla finestra», ha dichiarato in una lettera al quotidiano.«Eravamo tutti e tre appesi alla finestra - ha aggiunto - Mihaela è scivolata mentre la stavamo aiutando. Sono corso sull'altro terrazzo dove c'era Matteo e siamo usciti dall'entrata principale del condominio. Ho distrutto una finestra e uno scuro per riuscire a scappare in mezzo alle fiamme. Nessuno di noi si è gettato nel vuoto. Mihaela è scivolata».