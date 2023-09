Marco Dongu, giornalista muore in un incidente a Caserta: fatale lo scontro con una volante della polizia

Un giornalista di 27 anni è morto, a Caserta, ieri sera nel quartiere Tuoro: uno scontro in moto con una volante della polizia è stato fatale.

Cosa è successo

L'incidente si è verificato ieri sera, alle ore 20 e 30 circa. Il giornalista deceduto è Marco Dongu, giovane appassionato cronista che seguiva lo sport per alcuni siti web e testate giornalistiche.

Le indagini

Lo scontro sarebbe avvenuto nei pressi dello svincolo Tuoro della Variante Anas. Stando ad alcune indiscrezioni, poco prima, la squadra volante era accorsa in zona dopo una rapina in un tabacchino di via Vescovo Michele Natale a Caserta: i poliziotti erano impegnati nell'esecuzione del dispositivo antirapina che prevede la perlustrazione dei luoghi limitrofi al colpo, quando improvvissamente c'è stato l'impatto contro la moto Yamaha R1 guidata da Marco, deceduto sul colpo. Il giovane era il figlio di un vigile del fuoco.