finisce ancora una volta al centro delle cronache, stavolta come vittima. L'ex agente dei vip si è recato in un campo rom insieme a un pluripregiudicato con 40 mila euro in contanti per acquistare una partita di champagne ed è stato rapinato. È accaduto lo scorso maggio a Milano, e la vicenda è riportata oggi dal Corriere. A fornire la somma era stato un pregiudicato, 'committentè dell'affare, che poi ha cominciato a tormentarlo per avere indietro i soldi.Ne è nata un'indagine per estorsione nella quale Mora è vittima, durante la quale la Procura di Milano ha individuato e indagato il presunto estorsore in una complessa vicenda che ha coinvolto anche un amico di Mora. Lele Mora, 63 anni, ex agente dello spettacolo, condannato a sei anni e un mese per evasione fiscale, bancarotta e favoreggiamento della prostituzione, ha scontato la pena nella comunità Exodus di Don Mazzi.