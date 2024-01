Costantino Vitagliano e la malattia rara, come sta l'ex tronista? I sintomi, la terapia, la vita privata, il rapporto con Lele Mora e cosa fa oggi

Costantino Vitagliano ospite a Verissimo. L'ex tronista torna nel salotto di Silvia Toffanin oggi 21 gennaio per raccontare il suo difficile periodo. «Lui è un ragazzo che sta attraversando un momento molto difficile a causa di problemi di salute: Costantino Vitagliano si racconterà domenica a Verissimo». Questo quello che si legge sull'account ufficiale Instagram della trasmissione. Ma scopriamo qualcosa in più sull'ex tronista

Costantino Vitagliano e la malattia rara, come sta?

Costantino ha preoccupato i fan quando circa due mesi fa si è mostrato in una stanza d'ospedale dove è stato ricoverato a seguito di forti dolori alla schiena. Dopo essersi sottoposto a una serie di esami specifici, il primo tronista della storia di Uomini e Donne ha fatto sapere di avere una malattia rara ma non ha mai dato un nome al male, che lo costringe a rimanere ricoverato in ospedale da oltre un mese. Instagram, rassicurando i seguaci sugli sviluppi clinici. «Diciamo che hanno trovato e stanno provando una terapia, che sto facendo da due giorni e da due giorni finalmente dormo», fece sapere ai fan: «A distanza di un mese, ora la notte dormo senza dolore. Vediamo se questo tentativo, con questa cura che mi stanno facendo da due giorni funziona». La situazione rimane delicata per Costantino, che però non si lascia abbattere dagli eventi e sulle recenti news circolate in rete, che lo davano per deceduto, ha sdrammatizzato: «Ogni tanto mi danno per morto ma sono fake news. Cerco di metterla sul ridere anche se è pesante». Oggi a Verissimo dirà come procede la sua terapia.

Chi è l'ex tronista

Costantino Vitagliano, conosciuto alle origini tv come Costantino, nasce a Milano il 10 giugno del 1974 (ha 49 anni) nel quartiere Calvairate, da genitori campani originari di San Martino Valle Caudina (AV). Svolge inizialmente le professioni di elettricista, barista, ragazzo immagine e spogliarellista. Dopo alcune apparizioni come "valletto" in alcune televisioni locali (tra cui Antennatre), acquisisce molta notorietà divenendo prima corteggiatore e poi "tronista" della trasmissione Uomini e Donne

Il successo dopo Uomini e Donne

Lui è il primo e (forse) l'unico vero tronista. Costantino Vitagliano, da lui tutto è partito. Un mondo fatto di ospitate, foto e soldi facili. Lui che veniva dai quartieri popolari di Milano, in breve tempo, dopo Uomini e Donne, si è trovato al tavolo con i divi di Hollywood.

Costantino Vitagliano ancora ricoverato per una malattia rara, come sta l'ex tronista? La compagna: «Tutto è cominciato con un mal di schiena»

Il successo per lui è arrivato nel 2003, quando partecipò a Uomini e Donne. Il suo personaggio rude e tenebroso, aveva fatto centro e il "ruolo" del tronista era nato. «Era un mondo diverso. Oggi le donne neanche sanno come lo vogliono un uomo. Quelli che funzionano adesso mi arrivano all’ascella, sono grandi come il mio braccio». Si fidanzò con Alessandra Pierelli e raccontavate la vostra storia da Costanzo la domenica. Poi arrivarono gli anni di Lele Mora. «Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano». Un successo inaspettato che ha avuto anche diversi effetti collaterali. Si trasferì in Spagna, precisamente a Madrid «per gli attacchi di panico. Mi venivano dopo le serate. Odiavo sentir ripetere il mio nome, odiavo trovarmi su tutte le affissioni. Viaggiavo con quattro guardie del corpo, se no tornavo nudo: mi strappavano i vestiti. Quando atterravo a Bari, fuori, c’erano quattromila persone e la polizia doveva chiudere l’aeroporto. Il fisico c’era, ma ha ceduto la testa. A un certo punto mi ero detto: sono a posto per tutta la vita, non ho più bisogno di guadagnare. Ho rallentato, ma sono arrivati gli attacchi. Sono andato a vivere in Spagna, ma sono diventato Costa anche lì e sono tornato».

La carriera

Nell'ambito dello show sceglie come sua ragazza Alessandra Pierelli, con la quale vive, tra il 2004 e il 2005, una storia d'amore sotto gli occhi delle telecamere, con resoconti settimanali a Buona Domenica e riprese in diretta. Nel 2006 e nel 2007 è uno degli inviati della trasmissione Stranamore. Nel 2008, in pieno scandalo "Vallettopoli", lascia la scuderia di Lele Mora per alcune dichiarazioni rilasciate in televisione relative ai suoi gusti sessuali. Nel 2009 partecipa alla trasmissione domenicale di Simona Ventura Quelli che... il calcio, dove era già comparso come valletto a inizio carriera, ed è opinionista fisso del trono maschile del reality show Uomini e donne. Nell'autunno 2011 partecipa come concorrente a Baila!, reality show sul ballo condotto da Barbara D'Urso, classificandosi al primo posto in coppia con Elisabetta Gregoraci. L'anno seguente entra nello staff di Radio Studio Più. Qualche anno più tardi, nel 2016, diventa uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello VIP, venendo però eliminato il 26 settembre nel corso della seconda puntata con il 41,8% dei voti.

La vita privata

Sceglie Alessandra Pierelli dal dating show di Maria De Filippi, a cui si lega per un paio di anni. Anni turbolenti dovuti alla ex di lui, Lilla Nigro, che arriva alla ribalta dichiarando di non aver smesso di frequentare il tronista. Segue un’altrettanto sfortunata storia con la showgirl e modella Linda Santaguida, colei – a detta di Vitagliano – che lo fa soffrire più di tutte e che non gli resta vicino nel momento del bisogno. Nel 2013 conosce l'indossatrice svizzera Elisa Mariani, dalla quale nel 2015 ha una bambina di nome Ayla. Un anno dopo i due ufficializzano la fine del loro rapporto. Nel 2020 frequenta Luba Mushtuk, ballerina e coreografa russa, poi nel 2021 Costantino si lega alla modella e influencer Irene Casartelli. Ora la sua compagna è Beatrice Bottuzzo

Gli attacchi di panico

L’antesignano della figura del tronista soffre per un periodo di attacchi di panico, ricominciati nel 2018 a seguito della scomparsa dell’amata madre Rosina. Ma il dolore piu' grande che ha provato è stato quello la perdita dei suoi genitori, mamma Rosina, scomparsa nel 2018, e papà Orazio, morto nel 2021. Da quando è morta la mamma poi Costantino ha confessato di soffrire di attacchi di panico.

Costantino e Lele Mora

Era proprio lui l'agente nel boom della fama dell'ex tronista. Poi nel 2008 scoppia lo scandalo Vallettopoli e Costantino lascia la squadra di Lele. «Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano». Lui che in quegli anni si era ritrovato con Tom Cruise e Brad Pitt fra i corpi più sexy in una lista americana, racconta delle serate con celeb internazionali. «Io ho vissuto cinque anni a Madrid, Leo DiCaprio stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi». E delle nuove generazioni dice: «Oggi gli idoli sono tiktoker e youtuber. Fanno video brutti, volgari, da diventare ebeti. Io vendevo il bello, loro che vendono? A mia figlia, sette anni, dico: stacca il telefono e fai l’altalena».

Cosa fa oggi

Ora Costantino vive grazie agli investimenti fatti negli anni d'oro e punta tutto sulla crioterapia. «La crio è il futuro, fa bene a osteoporosi, cellulite, invecchiamento... L’altro giorno sono andato a meno 180 gradi in tre minuti, la pelle è diventata un’altra. Poi faccio sfilate, presento eventi»