Costantino Vitagliano ricoverato, l'ex tronista in ospedale: «Ho una malattia rara, non sanno ancora che terapia applicare»

Costantino Vitagliano ricoverato in ospedale. Instagram per spiegare a tutti quanto sta accadendo.

Costantino Vitagliano in ospedale: cosa succede

«Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere», racconta l'ex tronista su instagram. E mentre lui si trova in ospedale per gli accertamenti necessari sono tantissimi i messaggi di supporto che gli arrivano dai fan. «Un grosso in bocca al lupo» e ancora: «Non ci far stare in pensiero».

Costatino Vitagliano, il successo a Uomini e Donne

Di lui si può dire tutto (o niente) ma l'unica cosa certa è che è il primo e l'unico tronista di uomini e Donne. Il nome Costa era tra i teenager il significato di successo. Da Costantino Vitagliano il mondo fatto da ospitate, comparsate e foto ha inizio. può essere considerato il primo influencer, lui prima di Chiara Ferragni&co. Partito dai quartieri popolari di milano, dopo uomini e Donne si trova al tavolo con i divi di Hollywood. Ora non lo si vede più tanto in televisione, perché, dice, «pagano poco», ma qualche apparizione la fa ancora.

«Io sono arrivato a Uomini e donne che lavoravo da un pezzo. Ho fatto il barista, lo spogliarellista, il modello. Da Maria (De Filippi, ndr) ci sono arrivato che avevo già esperienza, una mia posizione. Ora si inventano tronisti senza aver fatto nulla prima, nell'illusione di fare soldi a palate», disse in una vecchia intervista.

La vita privata

Costantino Vitagliano nasce a Milano il 10 giugno 1974. I suoi genitori sono originari di San Martino Valle Caudina, un piccolo paese in provincia di Avellino. Costantino ha una sorella di nome Giusy. Ragazzo immagine e modello fin da giovane, la sua vita sentimentale è stata sempre al centro dell’attenzione grazie a Uomini e donne: quando fra tutte le corteggiatrici Costantino sceglie Alessandra Pierelli, ma poi si lasciano. Sfortunata anche la storia d’amore che Costantino ha con Linda Santaguida: l’uomo la ricorda come la donna che in assoluto l’ha più fatto soffrire, che non l’ha aiutato nei momenti difficili finendo, addirittura, con il tradirlo. Nel 2015 a ridargli il sorriso è sua figlia: la piccola Ayla, frutto dalla relazione – che è finita dopo breve tempo – con Elisa Mariani. Dopo una relazione con Luba Mushtuk, ballerina e coreografa russa, nel 2021 Costantino comincia a frequentare la modella e influencer Irene Casartelli.

Gli attacchi di panico e il rapporto con Lele Mora

Ma il dolore piu' grande che ha provato è stato quello la perdita dei suoi genitori, mamma Rosina, scomparsa nel 2018, e papà Orazio, morto nel 2021. Da quando è morta la mamma poi Costantino ha confessato di soffrire di attacchi di panico.

Costantino e Lele Mora. Era proprio lui l'agente nel boom della fama dell'ex tronista.Poi nel 2008 scoppia lo scandalo Vallettopoli e Costantino lascia la squadra di Lele. «Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano». Lui che in quegli anni si era ritrovato con Tom Cruise e Brad Pitt fra i corpi più sexy in una lista americana, racconta delle serate con celeb internazionali. «Io ho vissuto cinque anni a Madrid, Leo DiCaprio stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi». E delle nuove generazioni dice: «Oggi gli idoli sono tiktoker e youtuber. Fanno video brutti, volgari, da diventare ebeti. Io vendevo il bello, loro che vendono? A mia figlia, sette anni, dico: stacca il telefono e fai l’altalena».