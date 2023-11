Va al lavoro e trova la casa occupata da tre donne con bambini: «Da cinque giorni vivo in auto»

Andare a lavoro, tornare e trovare casa occupata. Un incubo. Un cittadino di Quarto, comune napoletano dell'area flegrea Napoli, martedì scorso 7 novembre si è recato al lavoro, come ogni mattina, quando viene chiamato all'improvviso dai vicini di casa che lo allertano sul fatto che degli sconosciuti sono entrati nella sua abitazione occupandola. Rientrato precipitosamente verifica che in casa sua ci sono tre donne con alcuni bambini.

«Una storia allucinante - commenta Francesco Emilio Borrelli - che apre uno squarcio preoccupante sul fenomeno delle occupazioni abusive. Nella stessa zona di via De Gasperi, come affermato dalla vittima di questo incredibile episodio, già in passato ci sono state occupazioni abusive sempre effettuate da personaggi vicini a quelli che hanno occupato casa sua. La tecnica sarebbe sempre la stessa, attendere che la vittima esca di casa per occuparla con donne e bambini. Il paradosso è quello che, a cinque giorni dall'accaduto, l'assegnatario dorma in macchina e gli abusivi in casa. Si proceda immediatamente a sgomberare l'appartamento restituendolo a chi lo abitava e si verifichi se c'è un “sistema” dietro a queste occupazioni».