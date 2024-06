Padre trova la figlia 16enne che dorme con lo zio: si infuria e lo lancia dal balcone. Fermato 40enne

Un 40enne è stato fermato per aver lanciato dal balcone suo fratello, dopo averlo trovato mentre dormiva in un letto con sua figlia. È successo a Calcata, in provincia di Viterbo. Ipotizzando una relazione tra i due, nonostante la ragazza affermasse il contrario, la reazione dell'uomo è stata violentissima tanto che avrebbe scagliato il 35enne fuori dal balcone facendolo cadere da una altezza di circa tre metri.

Per questo lo zio è stato portato in ospedale al Sant'Andrea. Gli agenti hanno verificato l'informazione trovando l'uomo ancora ricoverato in ospedale con una prognosi di 39 giorni per fratture agli arti inferiori. Anche lui negava il rapporto con la 16enne e ha denunciato il suo aggressore.

Viterbo, 16enne a letto con lo zio: denunciato il padre

A far scoppiare il caso sarebbe stata proprio la minorenne. L'adolescente alcuni giorni dopo ha raccontato ai poliziotti, intervenuti a Saxa Rubra per sedare una lite tra lei e il padre, che il genitore l'aveva minacciata poco prima con una lametta che aveva nascosto nella custodia del cellulare. Perquisito è stato effettivamente trovato in possesso della lametta. La 16enne ha poi riportato all'agente l’episodio avvenuto lo scorso 24 maggio quando l'uomo avrebbe trovato sua figlia abbracciata a letto con lo zio, un 35enne. Tra i due, secondo quanto raccontato dell'adolescente, non sarebbe successo assolutamente nulla.

La denuncia dello zio e si è sommata a quella della 16enne per maltrattamenti, quindi la polizia ha posto in stato di fermo l'uomo contestandogli vari reati tra i quali in tentato omicidio. Al momento il fascicolo è stato aperto a Roma, ma potrebbe ben presto essere trasmesso alla procura di Viterbo dato che il ferimento dell'uomo è avvenuto a Calcata.