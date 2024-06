Se dal Regno Unito giungono voci incoraggianti riguardo allo stato di salute di Kate Middleton, a spegnere ogni entusiasmo è Antonio Caprarica, celebre giornalista e opinionista televisivo. Secondo l'esperto, infatti, ci sono alcuni rumor che suggeriscono una certa preoccupazione a riguardo, laddove ne arrivano molti altri che minimizzano la situazione, creando un quadro confuso.

Per tentare di fare un po' di chiarezza tra questi pettegolezzi e distinguere quelli che sono stati diffusi per cercare di tranquillizzare il pubblico da quelle che sono le reali condizioni della principessa del Galles, è intervenuto Antonio Caprarica che ha partecipato come ospite nella puntata di Pomeriggio 5.

Lo stato di salute di Kate Middleton

Durante l'intervista con Myrta Merlino, Caprarica ha discusso proprio della moglie del principe William. Il giornalista ha affermato che le condizioni della principessa sarebbero ancora molto serie, rendendo incerto il suo ritorno sulla scena pubblica.

Ha inoltre rivelato che la malattia di Kate potrebbe essere stata diagnosticata in uno stadio più avanzato di quanto inizialmente comunicato dai media. Caprarica ha condiviso alcune incertezze sulla situazione reale, sperando in una ripresa completa di Kate, e ha espresso preoccupazione per il suo stato di salute, descrivendolo come "allarmante", e ha invitato alla prudenza e alla speranza per una sua completa guarigione.

Questa dichiarazione ha gettato una nuova luce sulla situazione, suscitando riflessioni. E a proposito del prossimo evento Royal in programma, il giornalista ha spiegato: "Parliamo di una cosa molto seria, che riguarda la principessa. La situazione adesso è questa, non è vero che c’è la certezza che si farà vedere, nessuno può dire se la vedremo al Trooping The Colour".

Photo Credits: Kikapress; music by Korben MKdB