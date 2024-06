Enzo Colella muore a 39 anni per un malore, è giallo: la famiglia chiede accertamenti. Rinviati i funerali

Dolore e sgomento per la prematura scomparsa a Carovigno del militare Enzo Colella. La morte del 39enne, a causa di un malore improvviso, è avvenuta martedì nel suo appartamento nel pieno centro del comune a nord di Brindisi.

Stefania Neziosi muore a 57 anni, malore improvviso per la nota interior designer veneta

Le esequie, così, sono state rinviate ad altra data. Sulla sua pagina social c’è anche una foto di cui lui conservava gelosamente il ricordo: quella con Alessandro Schettini, collega e amico di Colella di Ostuni, morto in un incidente durante un’esercitazione in volo nel 2016. Un destino cruento che ha accomunato i due amici ed ha lasciato nello sconforto familiari e amici del 39enne carovignese, che lascia la compagna e che era padre di un bambino di pochi anni. Colella è ricordato da tutti come un ragazzo generoso e molto legato alle tradizioni della comunità carovignese: era infatti inserito nel gruppo degli Sbandieratori - Rione Castello Lu Pizzuttinu. Strazio tra parenti, amici e colleghi. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Massimo Lanzilotti a nome dell'intera comunità.