Conte al Napoli, lo stipendio: ecco quanto guadagnerà e tutti gli obiettivi di mercato (da Buongiorno a Lukaku)

Adesso c’è anche l’ufficialità. Il Napoli ha deciso di affidare la ricostruzione ad Antonio Conte. La trattativa si è conclusa nel weekend, ma andava completata con il tweet di Aurelio De Laurentiis che è arrivato oggi, dopo la firma di Conte sul contratto, arrivata negli uffici della Filmauro a Piazza Venezia.

Per i tifosi azzurri è una sorta di liberazione: aspettavano Conte per cancellare il fallimento del post scudetto e ripartire con rinnovato entusiasmo. Il 54enne leccese è considerato l'uomo giusto. Nel suo dna c'è la vittoria e Napoli torna a sognare con lui.

Il ritorno di Conte in Italia

Conte torna ad allenare in Italia dopo tre anni (era il 2021) e lo scudetto conquistato con l’Inter: si è aggiornato nell'ultimo anno e mezzo. Nel marzo 2023 ha rescisso il contratto con il Tottenham e ha scelto un'avventura stimolante per tornare protagonista. De Laurentiis lo avrebbe voluto già lo scorso ottobre, quando ha capito le difficoltà della gestione Garcia, ma Conte – che inizialmente sembrava intrigato dalla possibilità di subentrare in corso d’opera – ha preferito aspettare per ricominciare da zero.

Il contratto di Conte

L’investimento è di quelli importanti. Conte firma un triennale fino al 2027 con ingaggio complessivo che può arrivare a 9 milioni di euro: 6 milioni di parte fissa, più 2 milioni di bonus per la qualificazione in Champions e un altro in caso di vittoria dello scudetto. Al suo fianco avrà lo staff concordato con il Napoli: il vice Stellini, il fratello Gianluca come match analyst, il collaboratore Elvis Abbruscato (sarà una new entry), il preparatore atletico Costantino Coratti (troverà Francesco Sinatti che avrà il doppio ruolo con la nazionale) e Lele Oriali, suo fido collaboratore. Lo staff sarà già domani al Konami Training Center di Castel Volturno, Conte invece lo visionerà direttamente la prossima settimana, quando sarà presentato ufficialmente alla città. Non si tratta della prima volta: è già stato a casa Napoli, ai tempi di Rafa Benitez.

Il Palmares del nuovo allenatore del Napoli

Conte ha vinto quattro volte lo scudetto in Serie A: tre con la Juventus, dando il via al ciclo dei nove titoli consecutivi bianconeri, proseguito poi da Max Allegri, e uno con l’Inter, quello che ha dato il via al nuovo ciclo nerazzurro. Ha conquistato una Premier League con il Chelsea nel 2017 e poi si è aggiudicato la Fa Cup nel 2018. Nessun trofeo col Tottenham e con la Nazionale azzurra.

Il primo summit di mercato

L'allenatore salentino ha raggiunto, assieme al direttore sportivo Giovanni Manna, gli uffici della Filmauro a Piazza Venezia, martedì pomeriggio. Ad attenderlo il presidente Aurelio De Laurentiis con cui ha cenato. Il piatto forte è la costruzione del nuovo Napoli. Due gli obiettivi principali: Alessandro Buongiorno in difesa e Romelu Lukaku in attacco, al posto di Victor Osimhen.

Le prime parole di Conte

Ecco le prime parole di Antonio Conte: «Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale».