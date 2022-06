Incidente Mottola, un camion travolge tre auto: 1 morto e due feriti. Strada chiusa al traffico

Un grave scontro ha coinvolto un camion e tre auto sulla statale 100 che congiunge Taranto a Bari, all'altezza di Mottola. Una persona è morta sul colpo mentre tre feriti sono stati trasportati all'ospedale. L'incidente si è verificato intorno alle 15:00 per cause ancora in corso di accertamento.

L'impatto e l'arrivo dei soccorsi

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro dei 4 mezzi. Due persone sono gravemente ferite e sono state trasportate a Castellaneta, un terzo ferito è invece stato condotto a Taranto. Sul posto ambulanze del 118, carabinieri di Castellaneta e Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa per effettuare i rilievi.

Si tratta del secondo incidente mortale in due giorni. Sullo stesso tratto, lo scontro fra un tir e due automobili causò la morte di una donna di 56 anni.