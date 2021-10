Incidente sul lavoro, muore operaio 25enne nella centrale a biomassa di Ponticelli

RIETI - Incidente sul lavoro nella centrale a biomassa di Ponticelli, nel comune di Scandriglia. Deceduto un dipendente della ditta titolare dell’impianto di località Pomato: è un ragazzo di 25 anni di origine romene regolare in Italia. Le cause del decesso sono in corso di accertamento, ma le prime ipotesi parlano di asfissia causa dalle esalazioni tossiche prodotte dalle biomasse.

APPROFONDIMENTI RIETI La tragedia di Posta: la donna di 38 anni investita dal trattore... RIETI Travolto da scarica elettrica mentre pota la siepe: giovane reatino... RIETI Cisterna esplosa lungo la Salaria, i familiari delle due vittime...

Sono in corso i rilievi dei carabinieri della stazione di Scandriglia che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e nell’impianto è giunto anche il magistrato di turno. Nella centrale stanno operando anche vigili del fuoco, personale di 118 e Asl.