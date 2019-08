Detersivo invece di acqua nel bicchiere al bar: asportato lo stomaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In undi, in provincia di Lecce , gli fu servito detersivo invece che. Ma dopo sette mesi di degenza S.S. 28enne del posto, sta bene e, il prossimo ottobre, convolerà a giustecon la sua fidanzata. I responsabili di quell'episodio sono stati raggiunti dall'avviso di conclusione delle indagini a firma del magistrato inquirente: il reato ipotizzato a carico di T.M, 39 anni e R.F., 24, è lesioni personali gravissime.Il 18 gennaio scorso il 28enne S.S. aveva chiesto, al bar , un bicchiere d'acqua per ingerire una pastiglia di antinfiammatorio. Per un errore gli fu servito detersivo per lavastoviglie,per la precisione, e l'uomo cominciò a sentirsi male. Fu accompagnato in ospedale , al Panico di Tricase, e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durante il quale gli fu asportato lo stomaco . Le indagini sul caso furono seguite dai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo, insieme ai colleghi della Compagnia di Tricase e del Nas.