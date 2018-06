Cremona, lasciato dalla fidanzata: 17enne si impicca in casa

Un ragazzo di 17 anni si è tolto la vita impiccandosi in casa in un paese in provincia di Cremona. Il corpo senza vita del ragazzo è stato scoperto dal fratello minore, di due anni più giovane, che lo ha trovato nella mansarda di casa. Sconvolto, ha chiamato i genitori. I tentativi di rianimare il giovane si sono rivelati inutili. All'origine del gesto ci sarebbe una delusione d'amore: il ragazzo non si rassegnava alla fine del rapporto con una coetanea.

