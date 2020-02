Allarme coronavirus: dei 322 contagiati - il dato risale alle 20 di ieri - 162 sono le persone in isolamento domiciliare, 114 quelle ricoverate e fra loro 35 si trovano nei reparti di Terapia intensiva. Quest'ultime ammontano dunque al 30% dei pazienti ospedalieri e al 10% dei contagiati. Persone che oltre al trattamento del virus con farmaci antivirali specifici per l'Hiv, hanno anche bisogno di assistenza respiratoria meccanica.Coronavirus, 11 morti e 325 contagiati in 9 regioni d'Italia. Nuovo caso a PesaroCoronavirus,...

Ultimo aggiornamento: 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA