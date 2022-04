Lecce, motociclista finisce contro una rotatoria e muore a 30 anni. Un testimone: «Non aveva il casco»

Un 30enne di Ruffano ha perso la vita in moto, questa mattina alle 6, sulla Miggiano - Taurisano all'altezza della zona industriale. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che abbia perso il controllo della due ruote all'altezza di una rotatoria e secondo un tesimone non indossava il casco. Non ci sono altri mezzi coinvolti. La vittima si chiamava Claudio Pastore.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, ma non ci sono testimoni diretti dell'incidente. A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti che sono passati dal luogo subito dopo. Il personale sanitario del 118 è intervenuto, ma nulla è stato possibile fare per salvare la vita al ragazzo.

La vittima

Claudio Pastore era un attaccante che aveva militato nella squadra di Ruffano. Grande dolore, questa mattina, quando la notizia si è diffusa tra amici e tra i dirigenti della squadra. Proprio quest'anno aveva deciso di limitare i suoi impegni agonistici, per motivi professionali. Lavorava nell'azienda del padre, una nota ditta di autoricambi della zona.