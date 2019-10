Autobus contro un pino in via Cassia a Roma: autista indagato per lesioni

È indagato per lesioni l' autista dell'autobus dell'Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma. Nei suoi confronti la Procura contesta il reato di lesioni. A breve l'uomo verrà interrogato dagli inquirenti.

Erano da poco passate le 9 di mercoledì quando si è verificato l'incidente all'altezza del civico 484. A bordo del bus della linea 301 c'erano decine di persone. Molti i feriti, fortunatamente nessuno in pericolo di vita. Più di quaranta quelli trasportati dal 118 in ospedale, di cui 9 gravi. Tra loro c'è anche l' autista del bus, un quarantenne, che è risultato negativo ai test sull'assunzione di alcol e droga. Decine le telefonate arrivate al Numero di Emergenza Nue 112 che ha attivato i soccorsi. Alcuni passeggeri sono stati estratti dai vigili del fuoco che hanno poi messo in sicurezza il mezzo. La polizia locale ha chiuso per diverse ore il tratto di strada ed effettuato a lungo i rilievi. I vigili sono al lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente e soprattutto per accertare le cause. Stanno ascoltando in queste ore testimoni ed effettuando accertamenti per stabilire come mai il mezzo sia uscito dalla carreggiata schiantandosi contro un pino a bordo strada.



Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dal guasto, alla distrazione legata all'uso del cellulare, a un malore. La posizione dell' autista resta al vaglio degli inquirenti e presto potrebbe essere iscritto nel registro degli indagato. Sulla vicenda la procura di Roma indaga per lesioni.



Sequestrati l'autobus e il cellulare del conducente per chiarire se fosse al telefono o stesse inviando messaggi al momento dell'impatto. Disposta anche una perizia che dovrà verificare lo stato del mezzo e le condizioni in cui si trovava prima dell'incidente. Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto Gennaro Varano puntano anche a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In questo ambito è stato effettuato un sopralluogo a cui ha partecipato il pm e un ispettore del lavoro.



E sull'incidente l'Atac ha avviato un'indagine interna. «Stiamo accertando i fatti accaduti, anche ai fini dell'individuazione di eventuali profili di responsabilità» ha sottolineato l'azienda, scusandosi con i passeggeri coinvolti. E la paura è stata tanta tra i passeggeri che in quel momento affollavano il bus. «Non capisco come sia potuto accadere» ha commentato qualcuno. «Ho sentito un boato e poi mi è venuta la gente addosso» ha raccontato un altro. «Poteva essere una strage» avrebbe detto uno di loro ai soccorritori. «Abbiamo avvertito una sbandata, poi l'autobus è finito contro l'albero. Era pienissimo e ci siamo ritrovati ammassati uno sull'altro», hanno raccontato alcuni passeggeri, rimasti lievemente feriti. Qualcuno di loro ipotizza che l' autista stesse usando il telefonino, ma senza certezza.



A recarsi oggi all'ospedale Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, dove sono stati accompagnati alcuni feriti, la sindaca Virginia Raggi assieme all'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese. «Ô una situazione terribile, che ha lasciato tutti sotto shock» ha detto la prima cittadina aggiungendo: «Le cause saranno accertate dalla magistratura. E' stata aperta un'inchiesta da parte della Procura e un'inchiesta interna di Atac. Attendiamo gli esiti» Ma quello di Roma non è l'unico grave incidente che ha coinvolto stamattina mezzi pubblici.

