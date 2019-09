Anziana uccisa da un gallo nel pollaio, l'animale l'ha beccata su una vena varicosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un' anziana è morta in Australia dopo essere stata colpita dal suosu una gamba. La donna stava raccogliendo le uova nel suo pollaio, quando è stata attaccata dall'animale che le ha perforato una vena varicosa con il becco. L'anziana ha cominciato a perdere molto sangue e per lei non c'è stato nulla da fare. Il tanto tragico quanto insolito incidente ha immediatmente alimentato il dibattito sulla pericolosità di certi animali domestici apparentemente innocui.Roger Byard, professore di medicina legale dell'Università di Adelaide, ha dichiarato ai microfoni di The Advertiser: «Sto cercando di far curare le vene varicose agli anziani con una semplice operazione perché sono particolarmente vulnerabili alla rottura e la colpa non è assolutamente degli animali». Il professor Byard, esperto di morti correlate agli animali, ha spiegato: «Più volte ci sono stati casi di persone morte a causa di un eccessivo sanguinamento dovuto ad un semplice colpo nella zona interessata, non solo a causa di attacchi di animali».