Sfregia l'ex fidanzato con l'acido dopo una lite

Dramma nel milanese. Un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto con acido, lanciatogli contro dalla ex fidanzata di 38 anni dopo una lite in strada, nella tarda serata di ieri a Legnano , nel milanese. La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arrestata per lesioni persona.