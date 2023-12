Minaccia di bruciare la ex con l'acido, 35enne arrestato a Brescia: prima applicazione del nuovo codice rosso

Un uomo di 35 anni residente a Breno, nella Valle Camonica, nel Bresciano, è stato catturato dai carabinieri con l'accusa di aver molestato la sua ex fidanzata, una donna di 33 anni. Le minacce includevano la promessa di bruciarla con dell'acido. Questo rappresenta la prima applicazione in provincia di Brescia della detenzione con flagranza in differita, come stabilito dalle nuove disposizioni del Codice rosso.

La persecuzione ha avuto inizio dopo la conclusione della loro relazione. La vittima, dopo ripetute minacce di subire la stessa sorte di altre donne che avevano perso la vita, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Breno, che hanno proceduto con l'arresto dell'ex fidanzato. L'uomo sarà chiamato a comparire di fronte al giudice per l'udienza di convalida.

