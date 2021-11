Spara al cinghiale, colpisce il cacciatore ma è giallo sulla dinamica dell'incidente

E' stato il colpo partito da un fucile a ferire in modo non grave un 71enne di Cepagatti durante una battuta al cinghiale a Carpineto della Nora. E' successo in contrada Fara ieri intorno alle 11,30. Secondo una prima ricostruzione, il colpo sarebbe partito accidentalmente da un fucile - da accertare se il proprio o piuttosto, come sembrava in serata, quello di un altro cacciatore - e dopo essere rimbalzato si è infilato in un polpaccio dell'uomo.

Subito è stato chiesto il soccorso e, vista la distanza e la zona impervia, la centrale del 118 ha disposto l'invio dell'elicottero con medico a bordo. I sanitari hanno quindi provveduto a stabilizzare il paziente, poi lo hanno caricato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, dove è entrato in codice rosso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che, coordinati dal capitano Giovanni De Rosa, avranno il compito di fare piena chiarezza sulla dinamica dell'accaduto.