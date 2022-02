Ucraina, Papa Francesco: «Pace minacciata da interessi di parte. Il 2 marzo giorno di digiuno»

Città del Vaticano – La voce del Papa stamattina era un soffio. «Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte». L'udienza del mercoledì, stamattina, è stata segnata da un annuncio importante: la prossima settimana è stata indetta una giornata di preghiera speciale per l'Ucraina nel giorno del Mercoledì delle ceneri, che segna il primo giorno di penitenza quaresimale.

APPROFONDIMENTI IL DILEMMA Papa Francesco e il dilemma dell'Ucraina, appello alla pace ma... FRATELLI COLTELLI La guerra dei Patriarchi: «Santa Sofia moschea? Dio ha punito... L'ANALISI Sulla crisi Ucraina-Russia il peso dello scisma ortodosso sostenuto... LO SCENARIO Il metropolita Hilarion: «L'ombra degli Usa dietro lo... IL REGALO La mamma di CR7 dona a Papa Francesco la maglia del figlio

Papa Francesco non può fare altro e sta camminando sulle uova, da una parte stretto da vincoli di amicizia con la Chiesa ortodossa di Mosca, fortemente nazionalista e legata a doppio filo al Cremlino, dall'altra fraternamente vicino alla Chiesa greco cattolica di Kiev, a sua volta vicina alla Chiesa ortodossa ucraina. In mezzo c'è uno spazio che si sta facendo sempre più angusto e reso velenoso da un conflitto sotterraneo persino in campo religioso, sfociato nello scisma della chiesa greco ortodossa di Kiev pochi anni fa. Papa Francesco con fatica si sta confrontando con questo ginepraio di situazioni. Dietro l'appello accorato che ha rivolto al mondo politico stamattina ha tenuto conto anche delle complicazioni religiose.

Ucraina, il messaggio social di Shevchenko: «Una nazione amante della libertà!»

L'appello del Papa

Non è un caso se l'agenzia russa Interfax ha sottolineato che il governo di Kiev continua a mettere i bastoni tra le ruote del clero della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca, riferendo le parole del presidente russo Vladimir Putin. «Kiev sta continuando a preparare un giro di vite sulla Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. Le autorità ucraine hanno cinicamente trasformato la tragedia della scissione della chiesa in uno strumento di politica statale. L'attuale leadership del paese non risponde alle richieste dei cittadini ucraini di abrogare le leggi che violano i diritti dei credenti». Insomma, ogni argomento in questo momento ormai è buono per essere pretesto per alimentare ulteriori conflitti.

Da qui l'appello di Papa Francesco. «Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche, perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra; che è Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare del prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una Giornata di digiuno per la pace».

Nello stesso tempo Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, ha inviato un messaggio dirompente ai fedeli ucraini mettendo in chiaro che il riconoscimento da parte della Federazione Russa delle auto-proclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk «rappresenta una seria sfida e minaccia all’intera comunità internazionale e al diritto internazionale che gravemente danneggiata la logica stessa delle relazioni tra gli Stati». Di conseguenza «consideriamo la difesa della nostra terra natale, della nostra memoria e della nostra speranza, del nostro diritto di esistere concesso da Dio, come una responsabilità personale e un sacro dovere dei cittadini ucraini. Difendere la nostra Patria è un nostro diritto naturale e il nostro dovere civico. Siamo forti quando stiamo insieme. Ora è arrivato il momento di unire i nostri sforzi per difendere l'indipendenza, l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato ucraino. È dovere e responsabilità di tutta l'umanità impegnarsi oggi a prevenire la guerra e a proteggere una pace giusta».

Shevchuk chiarisce che Putin ha rotto il processo di pace e mandato all'aria gli accordi di Minsk: «ha distrutto le basi del lungo processo di ripristino della pace in Ucraina, ha creato il presupposto per una nuova ondata di aggressione armata contro il nostro Stato ed ha aperto le porte a un'operazione militare su vasta scala contro il popolo ucraino». Insomma, una chiamata (quasi una benedizione) a difendere il territorio.