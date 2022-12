Mantelle e paillettes. L'italianissimo red carpet della Scala è andato in scena poco prima delle 18 a Milano, tra le proteste degli ucraini in piazza. A sfilare la politica e i vip: dalla premier - attesissima - Giorgia Meloni a Liliana Segre: ecco tutti i look.

Giorgia Meloni

Total look Armani per la prima volta di Giorgia Meloni alla Scala: abito di velluto blu e scollatura incrociata con mantella a coprire le spalle nude. Capello raccolto in uno chignon, come la comparsata a teatro impone. «Spero che l'abito sia all'altezza delle aspettative», dice ai giornalisti. E lo è: molto elegante.

Von der Leyen

Anche Ursula von der Leyen sceglie il blu: la presidente della Commissione europea sfoggia un top di paillettes a mezza manica con scollo a barchetta e gonna a tinta unita. Poteva fare di meglio.

Il tappeto rosso per i tre presidenti, Mattarella, Meloni e von der Leyen#lascaladiajello pic.twitter.com/uVXhIkxyO7 — mario ajello (@ajello63) December 7, 2022

Elisabetta Casellati

Elisabetta Casellati con una tunica dal sapore etnico tempestata di paillettes. Collo alto, troppo scura, troppo austera.

La Russa e moglie Laura De Cicco

Lui in smoking, lei con un abito argento leggermente anni '80 e pure leggermente fuori tema, diciamo, rispetto alle altre. Non convince.

Alessandra Mastronardi

Nel parterre di vip svetta l'attrice italiana con un abito di velluto nero con scollatura profondissima corredato da stola. Moderna e giovane, ma classica. Diciamolo: è il vestito che tutte vorremmo avere nell'armadio.

Rocìo Munoz Morales

La signora Bova sceglie gli anni Venti con un abito con frange color argento e pettinatura in tema. Forse un po' too much, ma fa la sua figura.

Cristina Parodi

Assolutamente controcorrente in un mare di velluto scuro, Cristina Parodi è forse l'unica a scegliere il bianco con un abito a mantella accessoriato con lunghi guanti neri (tocco di classe). Il choker di velluto anni Novanta però, forse era meglio evitarlo.