Anziana muore e lascia 400mila euro alla sua parrocchia e 40mila euro a Radio Maria: «Ha donato tutti i risparmi di una vita. Era molto devota»

Anziana muore e lascia 400mila euro alla parrocchia che aveva frequentato per tutta la vita e 40 mila euro a Radio Maria, oltre che la casa ai nipoti. È accaduto a Soccagno quartiere di Busto Arsizio, nel Varesotto, dove la credente scomparsa circa un mese fa. La notizia viene riportata dai quotidiani locali la Prealpina e l’Inform@zione online, è confermata e nel quartiere non si parla d’altro da giorni. «Sono stati gli stessi nipoti della signora a diffonderla, dopo l’apertura del testamento, e ovviamente l’hanno comunicata al parroco».

Ma don Claudio dice di non saperne nulla.

«Io non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito, quindi per il momento non posso sbilanciarmi né confermare nulla – commenta il parroco – Certo è che se la notizia fosse vera la accoglierei con gioia, perché una cifra del genere rappresenterebbe un notevole aiuto per la parrocchia, che deve far fronte a ingenti spese, specialmente in questo periodo di rincari energetici. Ma non posso fare alcun tipo di progetto se non ho la certezza di avere a disposizione questi fondi. Se qualcuno ha informazioni certe, me le comunichi».

Le voci di paese

Un parrocchiano ben informato dice alla stampa locale: «Probabilmente il parroco non vuole ammettere di esserne a conoscenza perché teme che, se confermasse di aver ricevuto il lascito, in casa parrocchiale inizierebbe una processione di persone in cerca di aiuti economici». A Sacconago l’anziana era conosciuta, non era una donna ricca faceva la tessitrice, ma nella sua vitanon si era mai concedessa svaghi particolari. «Ha risparmiato tutto quello che aveva guadagnato e, dato che era molto devota, ha deciso di lasciarlo alla “sua” chiesa – raccontano nel quartiere – Sapeva che la parrocchia ha molte spese da affrontare, a cominciare da un mutuo per l’oratorio e un altro per la ristrutturazione della palestra, che non era più rimandabile».