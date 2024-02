ALBIGNASEGO (PADOVA) - Gelo in parrocchia a Carpanedo di Albignasego durante la messa serale di venerdì. Il parroco don Dario Marchioretto nel corso dell'Omelia ha annunciato ai fedeli che in tempi rapidi lascerà l'incarico di parroco. Nello specifico il sacerdote ha annunciato che rinuncia alla parrocchia a partire dal 3 marzo quando saluterà la comunità alla messa delle 11. Una decisione sofferta, ma condivisa con il vescovo. Ha anche tranquillizzato le comunità che sta bene e che non è in crisi come prete, anzi è felice del dono del sacerdozio e ama molto la comunità di Carpanedo a cui si è dedicato con tutto il cuore. Ora seguirà gli esercizi spirituali e poi sarà a disposizione del vescovo per altri incarichi a servizio della Chiesa di Padova.

Voci insistenti vicine alla parrocchia riferirebbero di dissidi nella gestione della parrocchia, inclusi presunti contrasti con l'ex parroco don Gianni Binotto, che di fatto ha fatto la storia della frazione rimanendo parroco per mezzo secolo. Illazioni che al momento non hanno avuto risposte concrete. Il parroco, nel corso del suo breve periodo di servizio, ha cercato di instaurare un legame forte con la comunità attraverso varie iniziative e momenti di preghiera. La sua partenza improvvisa ha suscitato sentimenti di sorpresa e incertezza tra i parrocchiani, che ora si chiedono chi prenderà il suo posto e quali saranno gli sviluppi futuri per la loro comunità religiosa. Raggiunto telefonicamente don Dario non ha voluto sciogliere alcun dubbio sul suo futuro. Ha ammesso solo di aver detto ai fedeli che la sua partenza è imminente: «Mi dispiace, non posso dirvi nulla. Se volete sapere qualcosa di più vi invito a rivolgervi alla segreteria del vescovo Claudio Cipolla». Nel frattempo, la comunità di Carpanedo di Albignasego si ritrova a dover affrontare un periodo di transizione e incertezza, sperando che il futuro porti chiarezza e stabilità alla loro vita religiosa. Don Dario domani, 27 febbraio festeggerà 43 anni.