ALBIGNASEGO (PADOVA) - Avere nel telefono la gestione delle proprie visite mediche. È questo l’obiettivo della nuova app che agevolerà i cittadini nella fruizione dei servizi offerti dalla Medicina di Gruppo di Albignasego. Proprio per migliorare la qualità del servizio, l’associazione di medici di famiglia istituita dall’Ulss 6 Euganea, che esercita negli ambulatori comunali concessi in locazione da dicembre 2019, ha investito nelle nuove tecnologie. Così, i medici della Medicina di Gruppo e gli assistenti di studio che li affiancano, hanno deciso di sottoscrivere un contratto con la software-house “Doctolib” per la fruizione dell’applicazione per smartphone.

App e segreteria

«Uno strumento utile per semplificare i processi e offrire un'esperienza più personalizzata per ciascuno dei nostri pazienti, sviluppata diversi anni fa con l’intento di offrire un servizio che permettesse agli utenti di prenotare l’appuntamento con il proprio medico in autonomia, in modo facile e veloce – spiega il referente Tommaso de Francesco. - Tuttavia, è importante sottolineare che nessuno sarà escluso da questo progresso; l’app, gratuita per il cittadino, potrà essere utilizzata per i servizi previsti, anche per i propri parenti; la nostra segreteria rimarrà attiva e disponibile per coloro che preferiscono interagire in modo tradizionale e per gestire richieste non differibili». Il sistema si affianca al front office, dunque, che resterà invariato, ma consentirà un utilizzo su larga scala, rendendo più agevole il contatto con il medico in caso di necessità. «L’app Doctolib risponde agli attuali severi standard di protezione della privacy anche nel caso di invio di documentazione medica, proteggendo i documenti con tecniche di crittografia avanzate».

Come funziona

Quest’app, già diffusa in Italia quanto in Francia, Germania e Paesi Bassi, consentirà di prenotare un appuntamento, richiedere il rinnovo di farmaci continuativi, comunicare informazioni su un trattamento, inviare documenti, esiti, referti in previsione di una visita ambulatoriale, alleggerendo il servizio segreteria della medicina di gruppo e del centralino telefonico. Questo potrà così liberare risorse da mettere a disposizione per chi non è in grado di usare questa tecnologia. Per chi avesse necessità di installazione e registrazione, lo Sportello Unico del comune è già a disposizione nell'accogliere gli utenti che potranno presentarsi con un proprio smartphone su cui sia possibile ricevere sms e leggere la casella di posta elettronica, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì con orario continuato fino alle 17.30. Per gli appuntamenti è possibile prenotarsi nel sito www.comune.albignasego.pd.it ed entrare alla voce Sportello del Cittadino.