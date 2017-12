Schianto sulla Statale, mamma Manuela muore a 43 anni. Feriti i suoi tre bimbi che non sanno nulla

di Giacomo Quattrini

OSIMO - La provincia di Ancona piange ancora. Un'altra tragedia, ancora sangue sulle strade. Dopo la morte di Francesco Tridenti, 21 anni, giovedì pomeriggio è morta una mamma di 43 anni.Hanno tentato di tutto per salvare Manuela. Con il massaggio cardiaco e con il defibrillatore: poi la corsa disperata a Torrette nell’estremo tentativo di strapparla a un destino crudele e restituirla all’affetto dei suoi tre bimbi, troppo piccoli per restare senza la mamma. I soccorritori speravano in un miracolo, ma non c’è stato nulla da fare. Manuela Discepoli, 43 anni, parrucchiera a Torrette, è morta due ore dopo il terribile frontale tra la sua Fiat Multipla e un furgoncino, lungo la statale Adriatica a Osimo Stazione. Con lei viaggiavano anche i figlioletti di 6, 5 e quasi 3 anni: sono stati trasportati al Salesi. Feriti - il maschietto ha riportato la frattura a un braccio - sotto choc ma salvi, per fortuna.