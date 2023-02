IPhone 14 in vendita a 400 euro, giovane viene ingannato e ne sborsa 35mila: ecco come

Voleva acquistare un iPhone 14, messo in vendita su internet all'insolito prezzo di 400 euro (il costo reale va dai 1.000 euro in su), ma si ritrova a sborsarne oltre 35mila. Un giovane di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino, ha denunciato per questo motivo una coppia, un uomo e una donna, residenti in provincia Siracusa. Ma come sono riusciti i truffatori a convincere il ragazzo a pagare 35mila euro?

Truffa dell'iPhone a 35mila euro: come ci sono riusciti?

La coppia ha semplicemente convinto la vittima della truffa che i suoi bonifici non andavano a buon fine. Così il giovane ha ripetuto l'operazione, inviando 400 euro più volte (circa 87) fino a raggiungere la somma complessiva di 35mila euro.

Dopo che si erano resi irreperibili su tutte le utenze fornite, il ragazzo ha denunciato tutto ai carabinieri che sono riusciti ad identificare i due truffatori, già noti alle Forze dell'Ordine, che sono stati denunciati in stato di libertà all'Autorità giudiziaria.