Incidente alla parata delle Ferrari a Capri: distrutta la F50

di Anna Maria Boniello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tra due Ferrari durante la parade delle 115 auto che attraversavano le strade provinciali die Anacapri. Ilè avvenuto proprio nell’ultimo tratto di strada che porta al Faro di Punta Carena. Protagonista del tamponamento è stata una Ferrari F50 che precedeva un’altra di colore blu. Un forte scontro che ha recato gravi danni solo alle due vetture, totalmente distrutta la parte anteriore dell'auto che ha causato l'impatto.Fortunatamente solo una lieve escoriazione alla fronte per pilota della Ferrari F50 , tra le più prezioseche è stata creata proprio in occasione del 50esimo anniversario di fondazione della mitica casa automobilistica più famosa al mondo. A causa dell’incidente c’è stato un breve stop dovuto ai controlli ed al fermo delle due auto ormai fuori gara.La parata è continuata poi senza nessun intoppo e le due auto protagoniste dello scontro sono state disposte a bordo strada per consentire il proseguimento della manifestazione. Un piccolo neo che però non ha turbato l’aria di festa ed entusiasmo di chi assisteva alla, ma meno contento però sono i proprietari delle due Ferrari che a causa dell’imprevisto tamponamento hanno dovuto abbandonare la gara.