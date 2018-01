In tre in auto con una prostituta: "È nostra amica", ma lei non sa i nomi. Denunciati

Sorpresi con una prostituta a bordo, tre sammarinesi sono stati denunciati dalla polizia municipale di Rimini durante un controllo sul rispetto della recente ordinanza del Comune contro la prostituzione su strada. Il provvedimento è in vigore dall'11 dicembre e prevede la denuncia per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità per chi viene sorpreso a contrattare prestazioni sessuali a pagamento.



Sabato gli agenti hanno fermato tre uomini, tutti over 50, che avevano fatto salire in auto una romena ad una fermata del bus in viale Regina Margherita, a Bellariva. La donna era stata identificata pochi minuti prima dalla pattuglia, che ha seguito l'auto per qualche centinaio di metri. Gli agenti hanno verificato che a bordo, oltre al conducente e alla donna, erano presenti altri due uomini.



I tre hanno dichiarato di aver fatto salire la ragazza perché loro amica, versione ribadita anche dalla donna, che però non ha saputo ricordare né i nomi né dettagli su come e quando li avesse conosciuti. Per i tre è scattata la denuncia, l'ottava ad un mese dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

