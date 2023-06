Più ansioso sei, più effetti positivi ha il vino. Un leggero consumo di alcol quotidiano riduce i rischi di eventi cardiaci importanti come ictus ed infarti. Di quanto? Del 20% nella popolazione generale, mentre del 40% tra le persone che soffrono di ansia e paure varie. Questi i risultati a cui giunge un nuovo studio del Massachusetts General Hospital. I ricercatori ritiengono di aver scoperto finalmente la ragione dei noti benefici dell'alcol in moderazione sulla salute cardiovascolare.

Qual è il consumo giusto? Pari a non più di un bicchiere di vino al giorno per le donne e due per gli uomini, spiega il rapporto guidato da Ahmed Tawakol, direttore del dipartimento immagini dell' ospedale. Quantità che diminuisce l'ansia, e rilassa il sistema nervoso.

L'effetto positivo non dipende dunque da alterazioni indotte dall'alcol sul sangue, ma direttamente dal suo impatto sul cervello. Gli studiosi lo hanno verificato analizzando con risonanza magnetica cerebrale centinaia di persone le cui abitudini erano state seguite e registrate nella Biobank del Mass General Brigham hospital.

Researchers at Massachusetts General Hospital say they have found that drinking alcohol in light to moderate quantities can actually be good for heart health due to the impact it has on the brain’s stress systems. @DrJohnTorres breaks down the findings. pic.twitter.com/UgBzv5lTnY

