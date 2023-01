Befana, perché l'Epifania si festeggia il 6 gennaio? Il significato, la tradizione (e messaggi divertenti da inviare)

Cos'è l'Epifania? E da dove arriva la tradizione della Befana? Oggi 6 gennaio in Italia (ma non solo) è la festa con cui la Chiesa cattolica celebra il giorno in cui, secondo il Vangelo, Gesù si è mostrato per la prima volta in pubblico. La data del 6 gennaio in realtà fu stabilita molto dopo la morte di Gesù, nel quarto secolo. E fu scelto contando 12 giorni dal 25 dicembre, probabilmente perché il numero dodici era legato ad un rito pagano per la dea Diana che si voleva assorbire nel cristianesimo. Diana nell'antica Roma infatti, veniva festeggiata 12 giorni dopo il solstizio d'inverno ed era la protettrice della fertilità e un simbolo di rinascita. Ma l'Epifania è anche il giorno in cui i Re magi visitarono Gesù nella capanna di Betlemme portandogli oro, incendo e mirra.

La tradizione della Befana

Quasi al pari di Babbo Natale, nei paesi cattolici nel giorno dell'Epifania si donano regali ai bambini. La tradizione raffigura la befana come una donna anziana che vola su una scopa e consegna dolci a chi si è comportato bene e carboni agli altri, mettendoli dentro una calza.

L'Epifania negli altri Paesi

La Befana in realtà è una tradizione molto italiana mentre negli altri Paesi cattolici sono più i Re magi i protagonisti del 6 gennaio. In Spagna, per esempio, i bambini lasciano l'acqua per i cammelli assetati che porteranno i doni. In Francia c'è il dolce dei Re Magi che nasconde una fava nell'impasto: chi lo troverà sarà il re o la regina della festa. Nell'est Europa c'è la tradizione di fare il bagno nei fiumi gelati vestiti da Re magi.

Perché si brucia la Befana?

In Italia c'è anche la tradizione di "bruciare" la Befana, specialmente in alcune aree del nord-est del Paese, come in Veneto. Sta a simboleggiare la fine dell'anno trascorso, dalle cui ceneri nascerà l'anno nuovo. Si dice che questo rito derivi dai Celti, che nello stesso periodo dell'anno bruciavano un fantoccio che rappresentava il passato per ingraziarsi le divinità.

Messaggi divertenti da inviare

Ecco alcuni messaggi divertenti da inviare nel giorno della Befana.

A.B.I. - Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo gentilmente di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 gennaio.



Abbiamo letto il suo curriculum e preso visione della sua foto. Ritenendola idonea alla mansione la preghiamo di passare entro il 6 gennaio a ritirare la sua scopa. È assunta. Auguri!



È previsto un improvviso abbassamento delle temperature per la notte della Befana. Mi raccomando, copriti bene!



O cara Befana, prendi un trenino / che fermi a casa d'ogni bambino, / che fermi alle case dei poveretti / con tanti doni e tanti confetti. (Gianni Rodari)



Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi… ma l'Epifania? Ovviamente con la mia bellissima Befana. Tanti auguri amore mio!



Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri



Ultimi aggiornamenti: entrato in vigore il decreto sul controllo della velocità riguardante lo spazio aereo. Cara la mia Befana, vai piano sulla tua scopa altrimenti te la sequestrano. Auguri!



Ieri notte il cielo era bellissimo, pieno di stelle… Poi guardando meglio ho visto te… Ma mi spieghi dove andavi su quella scopa?



Befanina, Befanina / fa' ch'io trovi domattina / né regali né balocchi / ma il colore dei tuoi occhi / che mi dicon con calore: / "È sol per te tutto il mio amore". (Filastrocca popolare)



Se la Befana, vedendoti, dovesse buttarsi ai tuoi piedi e cominciasse a piangere… capiscila, ha paura che le freghi il lavoro!



Scusa ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito, tanti auguri!



Babbo Natale non esiste, ma di befane è pieno il mondo. Tanti auguri a tutte!



La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Befana!