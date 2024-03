William e Harry stasera allo stesso evento in onore di Lady D, ma non saranno mai nella stessa stanza (neanche virtualmente)

William e Harry non possono stare nella stessa stanza, neanche virtualmente.

E così, stasera, quando per la prima volta i due fratelli parteciperanno a uno stesso evento, un premio commemorativo per la principessa Diana, ci saranno tutti e due: ma in due momenti diversi.

Kate Middleton e le altre foto ritoccate della Royal Family: il caso Photoshop nello scatto di Elisabetta e di Louis "senza un dito"

Cosa faranno



Il principe Harry apparirà in videochiamata, in collegamento dalla California, mentre William sarà fisicamente presente al Diana Legacy Award al Science Museum di Londra. Si prevede che William tenga un discorso di persona per celebrare il 25° anniversario dell'ente di beneficenza e presenterà i premi a 20 destinatari. Il Principe di Galles sarà presente da solo all'evento di premiazione poiché sua moglie Kate si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico addominale.

Rapporti sempre più tesi



Secondo quanto riferito, Harry, che vive in California, parteciperà quindi a una videochiamata con i vincitori. Il suo coinvolgimento però avverrà solo dopo che il fratello avrà lasciato la cerimonia. La riluttanza dei fratelli a riconoscere la presenza reciproca all'evento mette a nudo la profondità della loro faida poiché prima del litigio apparivano spesso insieme di persona per posare con i vincitori del premio.

Il premio



Il Diana Award è un ente di beneficenza istituito per riflettere la convinzione della Principessa del Galles secondo cui i giovani hanno il potere di cambiare il mondo. L'organizzazione benefica gestisce programmi anti-bullismo e di tutoraggio e riconosce il lavoro motivante dei giovani. La dottoressa Tessy Ojo, amministratore delegato del Premio Diana, ha dichiarato al Times: "È un privilegio avere il sostegno sia del Principe di Galles che del Duca di Sussex, in particolare mentre celebriamo il nostro 25° anniversario". Mentre un portavoce del premio ha detto al The Telegraph che Harry sarà una "parte fondamentale" della celebrazione. "È previsto che parli virtualmente con i destinatari del premio la sera della premiazione per celebrare i loro successi", ha detto. Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato: "Il Principe del Galles incontrerà lo staff e i sostenitori del Premio Diana, prima di unirsi alla cerimonia in cui ascolterà il lavoro dei vincitori, farà un breve discorso e presenterà i Legacy Awards ai vincitori di quest'anno". .' Il premio legacy è stato introdotto dal Diana Award nel 2017 per celebrare la vita di Diana, principessa del Galles, nel 20° anniversario della sua morte.