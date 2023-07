Wanda Nara, la confessione choc in televisione: «Malata per finta, c'è tutto in una chat tra lei e il migliore amico»

Lo stato di salute di Wanda Nara ha preoccupato migliaia di fan della coppia composta dalla showgirl argentina e suo marito, il calciatore Mauro Icardi. Su Instagram, proprio Wanda Nara ha assicurato di stare bene e di non aver avuto ancora una diagnosi ufficiale circa la sua malattia.

Ma le rivelazioni della compagna del papà Andres Nara, Alicia Barbasola, farebbero credere che non sia mai stata malata.

Ecco quando ha detto.

La rivelazione sullo stato di salute

Ospite al programma televisivo 'Nosotros a la Mañana', Alicia Barbasola, la moglie di Andres Nara, ha sorpreso tutti rivelando di avere una serie di chat tra Wanda Nara e Kennys Palacios, il suo migliore amico, in cui avrebbero insinuato che lei non è malata: «Ho già promesso quelle conversazioni a un giornalista», ha dichiarato.

Il conduttore del programma, Juan Etchegoyen, le ha prontamente chiesto: «State insinuando che tutta la storia della salute di Wanda sarebbe una montatura?». La donna ha spiegato di non avere dubbi della buona fede del giornalista che ha rivelato che si trattasse di leucemia: «Ma sappiamo da dove viene la fonte», insinuando che sia stata la stessa Wanda Nara a inventare il tutto.

Il papà di Wanda Nara e Mauro Icardi

Il papà, in merito, ha preferito tacere spiegando che non ha rapporto da otto anni con Mauro Icardi perché non condivide il fatto che fosse un amico dell'ex della figlia, Maxi Lopez e che gli abbia "rubato" la compagna.