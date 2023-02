Wanda Nara, età, interventi estetici e vita privata: chi è la moglie di Mauro Icardi ospite stasera a Belve

Wanda Nara, showgirl, modella, influencer, nonché l’agente del calciatore della nazionale argentina Mauro Icardi, suo marito, è ospite stasera in tv a Belve. Doveva arrivare da sola nello studio di Francesca Fagnani e invece la donna si è presentata con mauro icardi, con il quale avevamo lasciato in rotta. Perché se è vero che questi due non riescono a stare insieme è anche vero che non riescono a stare separati. «Lui è mio marito e saremo, penso, per tutta la vita una famiglia». Wanda Nara (36 anni) e Mauro Icardi (29) sono una delle coppie più passionali e altalenanti di quel mondo che intreccia lo sport allo showbiz. Ma se di lui sappiamo tanto vediamo insieme chi è Wanda Nara.

Wanda Nara chi è

Nata a Buenos Aires il 10 dicembre 1986, ad appena 4 anni Wanda si appassiona al mondo dello spettacolo e della moda, partecipando a diverse sfilate in Argentina. Sorella di Zaira Nara – famosa e bellissima modella e conduttrice tv – Wanda Nara debutta come showgirl nel suo Paese, tra il 2005 e il 2006, per poi passare a teatro accanto al comico Jorge Corona nel programma King Corona. Dopo il divorzio dal calciatore Maxi Lopex, Wanda Nara inizia una storia con l’attaccante Mauro Icardi, suo attuale marito, di cui Wanda è anche procuratrice sportiva, curandone gli interessi economici. Wanda acquisisce pian piano popolarità anche in Italia, diventando una influencer. Ospite fissa a Tiki Tika. Wanda è stata inoltre opinionista nell’edizione del Grande Fratello Vip 2020.

Il matrimonio e il divorzio da Maxi Lopez

Wanda è stata sposata con l’attaccante Maxi Lopez (dal 2008), dal quale ha avuto suoi primi tre figli Valentino (nato nel gennaio 2009), Constantino (dicembre 2010) e Benedicto (febbraio 2012). La modella arriva in Italia insieme a suo marito, che nel 2010 viene tesserato dal Catania. Proprio il suo ex marito le presenta il calciatore Mauro Icardi, che all’epoca giocava nella Sampdoria, del quale Wanda si innamora. Per il gossip Wanda Nara ha avuto un flirt anche con Diego Armando Maradona, ma non è mai stato confermato.

Wanda Nara, Mauro Icardi e figli

Dopo un rapido divorzio con Maxi Lopez, nel 2014 la modella sposa Icardi, con il quale ha le sue ultime due figlie: Francesca (2015) e Isabella (2016). La mdoella diventa anche procuratrice sportiva e manager dell’attuale marito: scelta di cui si parla ancora oggi. Per la famiglia di lui, Wanda usa Mauro come fosse un bancomat, ma lei va avanti serena e dritta per la sua strada.

Poi nel 2021 arriva la prima crisi tra Wanda nara e Mauro Icardi. L'influencer becca dei messaggi che il marito si scambiava con Eugenia La China Suarez. Tra i due ci fu anche un incontro in un hotel. E così, con grande clamore, la coppia decide di lasciarsi. Poi ci ripensa, poi si rilascia. Stavolta sembrava sul serio. ma ci ha ripensato ancora.

Wanda Nara è rifatta?

L'influencer non ha mai negato il ricorso alla chirurgia estetica. Nel corso di un’intervista rilasciata, tempo fa, al settimanale Oggi, aveva difatti dichiarato di aver affrontato un intervento per ritoccare il décolleté, segnato dalle gravidanze. Reduce dal divorzio con Maxi Lopez, dal quale ha avuto tre figli maschi, la showgirl argentina è convolata a nozze con Mauro Icardi, da cui ha avuto le figlie Francesca e Isabella. Per rimanere al passo con l’attaccante del PSG, più giovane di lei, ha deciso di rinvigorire il seno. Ma, stando alle poche testimonianze fotografiche rimaste, pare che non sia stato il solo intervento a cui la showgirl si sarebbe sottoposta. Dando infatti uno sguardo ai profili social della star 36enne, risulta evidente come quest’ultima ci tenga a mostrarsi sempre impeccabile e in ottima forma. Ma le foto del suo passato che circolano in rete sono davvero poche, è lei a non volere che si vedano? ha qualcosa da nascondere?

Instagram

Il suo profilo Instagram vanta oltre 16milioni di follower e oltre a condividere i suoi audaci scatti, i social sono l'arena degli scontri di coppia tra Icardi e la moglie. Usano Instagram come diario – tutt’altro che segreto, anzi: molto pubblico – per giurarsi amore eterno dopo ogni lite, ma anche per insultarsi pesantemente.