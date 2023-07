Wanda Nara ricoverata per leucemia? Lei rompe il silenzio: «Sto ancora aspettando la diagnosi»

Wanda Nara rompe il silenzio.

La showgirl argentina, compagna di Mauro Icardi, nei giorni scorsi è stata ricoverata per dei controlli di routine che però, secondo alcuni media sudamericani, avrebbero riscontrato delle anomalie che avrebbero fatto scattare l'allarme leucemia. «Buongiorno a tutti, eccomi qui dopo alcuni giorni di cui ho bisogno per me, e voglio raccontarvi un po' cosa è successo», ha voluto chiarire lei sul proprio profilo Instagram, «mercoledì ho deciso da sola di fare alcune analisi di routine, come faccio sempre ogni volta che viaggio o una volta all'anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per integrare altri controlli andati bene. Giovedì, da sola, mi sono ritirata da questa clinica per fare ulteriori esami in una clinica specializzata. L'ho fatto cercando di integrare con maggiori informazioni i risultati dei miei primi esami».

Wanda ha poi parlato della fuga di notizie degli scorsi giorni: «Come ogni mamma, ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi accurata. Purtroppo venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo studio. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me, ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l'eccezione. Ma avrei scelto di farlo senza maggiori risultati ed esami in mano; e soprattutto lo avrei fatto con i miei tempi».

«Ringrazio la mia famiglia, ogni amico e ognuno di voi per avermi dimostrato l'amore che provate per me», ha concluso, «sono già a casa, in attesa di altri esami e seguendo le indicazioni dei professionisti che mi accompagnano. Manterrò la mia privacy, soprattutto per proteggere i miei figli».