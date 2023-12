Wanda Nara a Domenica In: «Se ho paura della malattia? Quando sei mamma l'unico timore che hai è lasciare soli i bambini»

Tra i personaggi più amati dell'ultima edizione di «Ballando con le stelle», Wanda Nara è stata oggi ospite di Mara Venier a Domenica In. Dopo il racconto della malattia andato in onda ieri sera nel programma di Milly Carlucci, la showgirl e procuratrice sportiva ha ripercorso negli studi di Rai 1 le tappe della sua carriera e della sua vita privata, affontando nuovamente il tema della leucemia e parlando dei suoi progetti futuri.

Wanda Nara, dai matrimoni alla scoperta della malattia: chi è la showgirl ospite oggi a Domenica In

L'intervista

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Wanda Nara si è raccontata negli studi di Rai 1 in una lunga intervista, parlando della sua vita privata e della sua carriera, dall'arrivo in Italia alla partecipazione come concorrente a «Ballando con le stelle». «Non mi sento una straniera qui in Italia.

Questa è la mia seconda casa», ha detto la showgirl argentina. «Sono cresciuta sapendo che mia madre aveva lasciato la sua carriera per la famiglia. Attraverso me lei vive il suo sogno. Siamo molto legate, mi aiuta molto», ha confessato Wanda Nara prima di scoprire che la madre era in collegamento da Istanbul proprio con Domenica In.

Spazio poi alla relazione con Mauro Icardi, suo attuale marito: «Inizialmente eravamo amici. Mi raccontava tutto. Lui aveva 17-18 anni, era piccolo. Io avevo già una famiglia e tre bambini. Per il mio compleanno lui mi ha regalato un biglietto per l'Europa, ma io non l'ho accettato perché avevo dei figli e non potevo. Lui poi mi ha dimostrato di essere maturo e di volere una famiglia con me. Dopo cinque-sei mesi ci siamo sposati e abbiamo avuto due figlie, Francesca e Isabella. All'inizio ero gelosa, ora dopo dieci anni no. Lui di me un po' di più, ma perché gli piace fare un po' di cinema. Stare insieme per dieci anni in questa epoca è diverso rispetto a prima. Con i social e con i nostri lavori non è facile».

Poi la malattia. Dopo la clip di ieri sera a «Ballando con le stelle», Wanda Nara ha parlato nuovamente della leucemia e di come ha scoperto di essere malata: «Ho accettato di fare Ballando con le stelle per pensare ad altro. La clip andata in onda ieri voleva essere un messaggio di forza per tutti quelli che stanno passando la stessa cosa. Carolyn Smith mi ha aiutato molto. Se ho paura? Quando sei mamma l'unica paura che hai è lasciare soli i bambini. Sono ancora piccoli, hanno bisogno di me».