Totti e Ilary, spariti diversi Rolex dell'affido congiunto: erano nella cassetta di sicurezza

Spariti. Dei preziosi orologi da un milione di euro che erano nella cassetta di sicurezza cointestata all’ex capitano giallorosso Francesco Totti e alla sua ex moglie Ilary Blasi, non c’è più traccia. Dovevano essere riportati lì dove erano stati presi dalla showgirl – così Totti aveva denunciato – su ordine del giudice Francesco Frettoni che il primo giugno scorso aveva stabilito che, intanto, fossero rimessi al loro posto per poi deciderne la effettiva proprietà. Insomma che la cassetta fosse cointestata ai due coniugi non significherebbe che tutto ciò che era al suo interno fosse indiscriminatamente dell’uno o dell’altro, anzi. Il caso Rolex dunque, resta.

Totti-Ilary, riprende la guerra dei Rolex: lei fa ricorso contro l'«affido congiunto» degli orologi (dal valore di 1 milione di euro)

Totti e Ilary: lei deve riportare i Rolex in banca, lui può tenere la Smart perché la Blasi non rivuole il regalo

Il 12 luglio, intanto, si è tenuta l’udienza di costituzione delle parti davanti al giudice relatore Valeria Belli.

Di fatto, di nessuno, è stata ancora effettuata la riconsegna così come stabilito dall’ordinanza – con esecuzione immediata – del tribunale civile. Nei prossimi giorni è attesa la nuova udienza in sede civile e il mistero sarà (forse) svelato.