Sta diventando una storia infinita il duello giudiziario tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dalla "guerra del guardaroba", combattuta a suon di borsette, scarpe, orologi e gioielli; alla separazione giudiziale, con tira e molla sulla villa all'Eur e l'assegno di mantenimento per i figli; passando per la contesa sulla gestione della scuola calcio della Longarina. L'ultimo atto è la sentenza di oggi, con cui il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo presentato dalla conduttrice di Mediaset contro l'ordinanza che aveva stabilito il copossesso dei 6 o 7 Rolex contesi, condannandola a risarcire all'ex marito le spese legali, pari a circa 4-5mila euro.

Chanel Totti e Cristian Babalus, la coppia scaccia i malumori: cena a Roma e vacanza da innamorati

LA DECISIONE SUI ROLEX

Lo scorso primo giugno, infatti, il giudice Francesco Frettoni aveva imposto una sorta di "affidamento condiviso" dei costosi orologi, in attesa che venisse decretato definitivamente chi fosse il legittimo proprietario: la Blasi avrebbe quindi dovuto riportarli nella cassetta di sicurezza della banca dalla quali li aveva tolti un anno prima. Non contenta di questa decisione, la soubrette ha fatto appello, aprendo un nuovo procediemento giudiziario. Ma oggi il collegio composto dal presidente della settima sezione civile Silvio Cinque, dai giudici Valeria Belli e Daniela Francavilla, hanno confermato la posizione assunta dal collega Frettoni, ribadendo che i Rolex non sono dei regali della signora Blasi. Considerando che la sentenza è immediatamente esecutiva, la showgirl deve restituirli subito se vuole evitare che Totti la denunci per appropriazione indebita e la guerra passi dal fronte civile a quello penale.

NUOVA CAUSA A OTTOBRE

Intanto, l'ex attaccante giallorosso ha preparato il ricorso che depositerà tra domani e dopodomani al Tribunale di Roma per dimostrare, questa volta, la proprietà degli orologi, a discapito di Ilary. La prima udienza potrebbe essere fissata tra ottobre e novembre. In allegato al ricorso, ci sono le ricevute che dovrebbero attestare che è stato proprio lui ad acquistare i 6-7 Rolex spariti dalla cassetta di sicurezza nei negozi rivenditori ufficiali del marchio. Ma c'è un nuovo giallo. Nel reclamo (rigettato oggi), la conduttrice tv sostiene di avere solo due orologi: ne mancherebbero quindi all'appello altri 5 o 6. Dove sono finiti? In un altro passaggio, poi, lei dice di non aver riavuto indietro tutti i gioielli che l'ex marito le aveva nascosto dentro casa insieme a scarpe e borsette griffate.

LA SEPARAZIONE E LA LONGARINA

Il 20 settembre, invece, entrerà nel vivo la causa di separazione tra i due coniugi. Con l'apertura dell'istruttoria, Totti e Ilary inizieranno a tirare fuori tutti gli scheletri nell'armadio per cercare di addebitare all'altro la responsabilità della fine del loro matrimonio. Sono quindi attesi colpi di scena. Lo scorso 19 aprile il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Roma, Simona Rossi, ha deciso nei provvedimenti provvisori che l’ex capitano giallorosso debba versare mensilmente alla moglie 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli; a cui si aggiunge il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie (viaggi, sport, cure mediche). Il magistrato ha anche stabilito che la mega villa dell’Eur resti a disposizione della conduttrice di Mediaset, essendo l'abitazione principale in cui risiedono i figli, anche se "il pupone" resta proprietario esclusivo dell'immobile, di cui continua a versare ogni mese un cospicuo mutuo.

Mentre per quanto riguarda il centro sportivo la "Longarina", la società della famiglia di Ilary (che aveva in gestione la scuola calcio) è stata sfrattata, al termine dell'ennesimo procedimento giudiziario, perché era indietro di un anno e mezzo con i pagamenti dell'affitto. E se ora la sorella e il padre della Blasi non provvedono al saldo degli arretrati rischiano di finire di nuovo in causa con Totti.