Totti, domani Ilary Blasi riconsegnerà i Rolex sottratti. E lui è pronto a pignorare i beni dell'ex cognata Silvia

I Rolex di Francesco Totti stanno per tornare a casa. Dopo un anno e 4 mesi (e continui rinvii), domani, venerdì 6 ottobre, nel tardo pomeriggio, dopo l’orario di chiusura per evitare curiosi, in una banca dell’Eur avverrà la restituzione degli orologi sottratti da Ilary Blasi che verranno messi in una cassetta di sicurezza cointestata. Lo scrive il Corriere della Sera.

L'incontro tra i due ex

Sarà il primo incontro ravvicinato tra i due ex.

Ilary potrebbe farsi accompagnare dall’avvocato milanese Alessandro Simeone che la assiste anche nella causa di separazione, forse da un familiare. Francesco dal suo legale storico Antonio Conte, che lo segue da più di vent’anni.

La collezione contesa

Ma quanti sono gli orologi del contendere? A quanto pare, il Capitano porterà con sé anche un esperto, incaricato di valutare se i Rolex siano autentici o imitazioni. Ilary sostiene di averne presi 6 o 7. Totti invece ne reclama almeno 7/8, con prove di acquisto e certificati. Ma la collezione originale – del valore di oltre 1 milione di euro – comprendeva, dicono, almeno 12 esemplari. Alcuni esclusivi, venduti solo a clienti ultra-vip.

La guerra per la Longarina

E poi c'è la questione della Longarina, il centro sportivo che ospita la scuola calcio di Totti, gestito negli ultimi anni da una società che faceva capo a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary. Totti ne era rientrato in possesso. Ma chiedeva circa 190 mila euro di canoni di affitto arretrati e non pagati. Il giudice glieli ha accordati. La cognata però non ha pagato e non avrebbe intenzione di farlo. E lui potrebbe inoltrare una richiesta di pignoramento dei beni dell'ex cognata.