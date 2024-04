Chanel Totti, l'abito lilla "rubato" a mamma Ilary Blasi: quanto costa l'outfit sfoggiato a Montecarlo

Se c'è qualcuno che è sempre sul pezzo in fatto di look stravaganti e alla moda, questa è proprio Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e Totti, 16 anni, è solita mostrare ai suoi fan i suoi outfit. E, proprio nelle ultime ore, la secondogenita della conduttrice televisiva e di Francesco Totti ha condiviso sul suo profilo Instagram un carosello di foto che mostrano il suo abito firmato The Attico. La 16enne ha optato per trascorrere una serata a Montecarlo un vestito midi chemisier in misto viscosa da oltre 700 euro.

Un piccolo dettaglio non è sfuggito ai follower di Instagram: «Il vestito l'hai rubato a Ilary».

La conduttrice, infatti, ha indossato l'abito qualche tempo fa per una «love dinner» con Bastian Muller.

Il look di Chanel Totti

Chanel Totti ha scelto per completare il suo look, gli stivali a specchio. L'effetto ufo robot in questo momento ha salvato Chanel dai look ripetitivi e esageratamente monotoni. E naturalmente ha fatto sì che il suo outfit si distinguesse dal look scelto da mamma Ilary.

Numerosi sono stati i commenti dei follower al post che Chanel ha condiviso sul suo profilo Instagram. «Sei bellissima e su questo non ci piove. Ma ricordati di avere 17 anni e non indosserei i vestiti di tua madre», ha scritto una follower. E ancora: «Il vestito rubato a mamma. Sei bellissima però anche se somigli di più a Totti».