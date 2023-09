Stefano De Martino e Martina Trivello, la coppia (nuova) paparazzata a Milano: addio Belen

Il lavoro va. Non mancano progetti e successi a Stefano De Martino. A non andare troppe volte è stato l'amore. Quello sicuramente con Belen Rodriguez.

Alti e bassi continui. Ma l'amore lo coinvolge sempre. Prima di tutto per suo figlio Santiago. Per lui c'è sempre. C'è sempre stato e ci sarà. Poi come detto c’è il lavoro, sempre tanto e sempre di più. Per sè, per i sentimenti verso un'altra donna Stefano ha poco tempo. Anche per questo, finora, non si è saputo nulla dei suoi flirt. Forse semplicemente è stato bravo a nasconderli.

Ma con Martina Trivella è diverso. Lei non viene dal mondo dello spettacolo e nemmeno ci vuole partecipare. Lei è una ragazza normale colpita dalla bellezza e dalla dolcezza di Stefano. E per lui è lo stesso.

Ancora una volta Chi li ha paparazzati insieme, in giro per Milano, in Vespa. Prima l'aperitivo, poi una cena. Loro due e basta. Due giovani innamorati. Due ragazzi che si stanno ancora conoscendo. Due ragazzi che non vogliono ancora uscire allo scoperto anche se ormai...

Quando De Martino si accorge del paparazzo sotto casa di lei non scende, non sale a casa di Martina. La saluta come fosse un amico, nemmeno un bacio. Ma va bene così. Entrambi non vogliono correre. Ma è chiaro che questa volta non è solo Belen ad aver messo alle spalle la sua storia con Stefano. Ora anche il ballerino ha deciso di danzare con un'altra.