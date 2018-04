di Ida Di Grazia

Momento meraviglioso.....evviva gli sposi๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘ Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: Apr 16, 2018 at 2:01 PDT

Finale dell'all'insegna del romanticismo. Dopoe il maritoè il momento diLa bella naufraga fa il suo ingresso in studio fasciata in un lungo abito porpora: "Quest'Isola mi ha fatto capire che ho il diritto anche io di cadere come tutti e di avere qualcuno che mi aiuti ad alzarmi nel momento del bisogno" confessa ad Alessia. Poi entra a sorpresa prima un enorme trono bianco, omaggio a "uomini e donne", la trasmissione della de Filippi dove ha conosciuto Pietro Tartaglione, il suo fidanzato.Pietro ha qualcosa da dirle: "Io avrei un'infinità i cose da dirti. Ho dimenticato tutto, l'emozione è indescrivibile, nemmeno quando c'è stato il momento della scelta. In questi mesi, stando lontano da te, questo vuoto incolmabile che mi sono portato, mi conferma che sei tu tutto quello che voglio e tutto quello di cui ho bisogno, e soprattutto che nulla ha senso se non ci sei tu accanto a me. Ed è per questo che... Rosa mi vuoi sposare? Rosa: "Tu sei pazzo. Ma è uno scherzo? Certo che sì",poi abbraccia e bacia il suo futuro marito.Emozioni forti che Mara Venier vuole immortalare sul suo account Instagram, il post fa boom di like oltre 200 mila.