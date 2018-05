Romina confessa: «Con Al Bano legame indissolubile, non smetteremo mai»

«Al Bano è l'amore? Non so che cos'è, è una cosa strana che mi lega ad Al Bano, un legame indissolubile. Mi fa venire veramente i nervi. Questa cosa che ci lega non smetterà mai». Romina Power parla così con Maurizio Costanzo nella puntata de 'L'intervistà che andrà in onda su Canale 5 lunedì 14 maggio, in seconda serata.





Un incontro sincero e intimo dove Romina parla, oltre che del suo rapporto con Al Bano, della figlia Ylenia scomparsa in circostanze misteriose e del suo rapporto con i genitori, gli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Quando Costanzo le chiede quale follia abbia fatto per Al Bano, Romina risponde: «Sposarlo!».

Il giornalista le chiede se si sia mai innamorata negli anni di lontananza dal cantante pugliese e lei replica senza esitazioni: «No. Ho pensato trovo qualcuno più come me ma invece... Poi c'è un altro fatto strano, secondo me: le nostre voci insieme creano una vibrazione che arriva dentro anche a chi le ascolta... Provocano una sensazione di benessere».





Costanzo chiede poi alla poliedrica artista con chi sia sposata mentalamente: «Ma anche per la chiesa sono sposata...». Con Al Bano? «Sempre lui, chi altro?». Non avete mai divorziato? «No. Già il fatto che io non sia riuscita a trovare un'altra persona la dice lunga, no?», conclude Romina.

