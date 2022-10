Pippo Inzaghi papà bis, la compagna Angela Robusti aspetta una bambina: «Hanno già scelto il nome»

Doppia festa per Pippo Inzaghi e per Angela Robusti. L'ex attaccante ed ex allenatore del Venezia, ora alla Reggina, ha festeggiato insieme alla compagna non solo il primo compleanno del piccolo Edoardo, ma ha anche organizzato un piccolo 'gender reveal party', dal momento che l'imprenditrice e influencer (nonché ex corteggiatrice di Uomini e Donne) è di nuovo in dolce attesa.

Pippo Inzaghi papà bis, arriverà una bambina

La coppia non sembra davvero aver perso tempo: neanche il tempo di salutare l'arrivo di Edoardo, che Angela è rimasta nuovamente incinta. Papà Pippo e mamma Angela sono raggianti e hanno dato la lieta notizia sui social: tra qualche mese nascerà una bambina e i genitori hanno scelto per lei il nome Emilia. «Nel giorno del primo compleanno di Edoardo annunciamo con gioia l’arrivo di un fiocchetto rosa nella nostra famiglia. Ti aspettiamo tutti con tanto amore Emilia! E sei con noi da solo cinque mesi», scrive l'ex attaccante di Juventus e Milan, tra le altre.