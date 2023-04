Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano? «Lui l'ha promesso a papà Silvio»

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin presto sposi? L'indiscrezione campeggia sulla prima pagina del settimanale "Diva e Donna": «L'ha promesso a papà Silvio», si legge sulla cover del giornale che ricostruisce una scelta che il figlio del leader di Forza Italia avrebbe preso proprio nelle ultime settimane, da quando Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele.

La promessa a papà Silvio

Le indiscrezioni, dunque, parlano di un matrimonio "promesso a papà Silvio", ma non sarebbe la prima volta che la notizia si rivela una fake news. Adesso comunque sembra tutto definito: Pier Silvio Berlusconi, che il 28 aprile copie 53 anni, sarebbe pronto al grande passo con la conduttrice di Verissimo.

«Mentre Berlusconi lotta contro la malattia, Pier Silvio è pronto al grande passo con la Toffanin», si legge sulla cover. Dopo ventun anni d’amore e due figli, Sofia Valentina Berlusconi e Lorenzo Mattia Berlusconi, questa volta sembra davvero che potrebbero spiazzare tutti e sposarsi, anche per mantenere la promessa che il figlio del leader di Forza Italia avrebbe fatto al padre nelle ultime settimane, da quando è ricoverato al San Raffaele. Sempre secondo Diva e Donna, i due sarebbero già stati a un passo dal sì nel 2016, ma quell’anno le nozze sarebbero state rinviate per un problema di salute di Silvio Berlusconi. Ancora una volta, fonti ben informate molto vicine alla coppia hanno smentito l’indiscrezione, facendo sapere a FqMagazine che “Silvio Berlusconi è addirittura ammirato dal legame che c è tra Pier Silvio e Silvia proprio per come è: a loro basta stare insieme per essere sereni e felici. Un rapporto così unico e duraturo non ha certo bisogno del matrimonio per certificare l’ amore profondo”.