Suri Cruise “rinnega” papà Tom: «Ha rifiutato il suo cognome». Il gesto in omaggio a mamma Katie Holmes

Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, è tornata a far parlare di sè facendo una scelta che sta facendo molto clamore.

La giovane a causa dei rapporti ormai deteriorati con il padre, avrebbe scelto di cambiare il cognome e di scegliere come nome d'arte per la sua carriera teatrale il nome della mamma.

Suri Cruise, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes compie 18 anni: ecco com'è diventata. Il padre non può vederla (per colpa di Scientology)

Il soprannome scelto

La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha scelto di chiamarsi con il nome d'arte per la sua carriera d'attrice,Suri Noelle. La sua nuova identità è già apparsa sui manifesti del musical organizzato dal corso di teatro della sua scuola. La 18enne, infatti, sta per finire il liceo e si sta preparando per partecipare alla proclamazione del diploma

Secondo quanto viene riportato dal Tmz, la ragazza avrebbe perso subito dopo il divorzio dei suoi genitori i contatti con il padre Tom Cruise. Nonostante i due non si vedono ormai da molto tempo, l'attore di Mission Impossible avrebbe accettato di pagare tutte le spese a suo carico, comprese anche quelle universitarie. Secondo altre fonti un possibile avvicinamento tra i due sembra essere impossibile visto che la figlia sembra non volerne più sapere del padre. Per cercare di avere un netto distacco da Tom Cruise, ha deciso di adottare il secondo nome della mamma Katie Holmes.