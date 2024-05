Martina Giovannini, chi è l'ultima eliminata da Amici ospite oggi a Verissimo: età, carriera, fidanzato, Instagram

È sabato e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Da Teresa Langella a Andrea Dal Corso, passando per Eleonora Giorgi e Tommaso Stanzani, saranno moltissimi gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin. Tra questi anche Martina Giovannini, ultima eliminata di Amici 23.

Martina Giovannini, chi è

Nata a Roma nel 2000, Martina Giovannini ha 23 anni.

Non si sa molto della sua vita privata, se non che ha origini brasiliane da parte di madre. Nonostante sia laureata in biotecnologie, da sempre la sua passione più grande è la musica. Prima di entrare nella scuola di Amici 23 ha tentato altre strade per farsi conoscere, tra cui il Tour Music Fast National Final, dove si è esibita, mettendo in mostra tutto il suo grande talento ed è riuscita a trionfare.

La vita privata

Così come per la sua biografia, non si sa molto del suo stato sentimentale. Martina è molto legata ai suoi genitori, ma non si sa se nella sua vita ci sia al momento un'altra persona. Dai pochi indizi su Instagram, sembra però che la 23enne sia single.

L'esperienza ad Amici

Tra i partecipanti dell'ultima edizione di Amici, Martina è stata costretta ad abbandonare la scuola a un passo dalla finale. Un'eliminazione, la sua, che ha fatto discutere moltissimo, soprattutto il pubblico da casa. La cantante, allieva di Anna Pettinelli, ha incantato tutti con la sua voce potente e la sua sensibilità, ma per la giuria questo non è bastato. Nonostante ciò, presto la rivedremo sul palco del musical “Fame – Saranno Famosi”, diretto da Luciano Cannito. La cantante ha inoltre ottenuto un contratto discografico.

«Sono soddisfatta comunque del percorso che ho fatto. Penso di essere più sicura sul palco. Me la riesco a gestire meglio. A muovermi di più, prima avevo molta difficoltà perché mi vergognavo. Sono migliorata tanto secondo me nell’interpretazione soprattutto delle canzoni in italiano», ha detto la ragazza al termine della sua avventura nel talent show di Canale 5. Al momento su Spotify sono disponibili due sue canzoni: "Da quando non ho smesso di amarti" e "Niente come te".

